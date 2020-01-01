"Linked Operation Transaction Technology лидирует на мировом рынке косметики благодаря слиянию тенденций рынка красоты и технологий четвертой промышленной революции. Проект LOTT пытается создать интегрированную платформу на основе блокчейна, в которой все участники могут сформировать экосистему друг с другом следующим образом: Создавая системы сотрудничества с инфлюенсерами, которые прямо или косвенно продвигают и продают косметику, чтобы потребители и розничные торговцы косметикой получали взаимовыгоду, предоставляя технологии искусственного интеллекта на основе биг даты, которая может использовать VR и AR для покупки косметики, тем самым вознаграждая участников, которые напрямую покупают косметику, позволяя продавцам начислять баллы потребителям и т. д. Linked Operation Transaction"