mexc
РынкиКупить криптоСпот
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-Day

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПодробнее

LOTT

LOTT/USDT
----
--
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (LOTT)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.000000
Мин 24ч
0.000000
Объем 24ч (LOTT)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
LOTT
"Linked Operation Transaction Technology лидирует на мировом рынке косметики благодаря слиянию тенденций рынка красоты и технологий четвертой промышленной революции. Проект LOTT пытается создать интегрированную платформу на основе блокчейна, в которой все участники могут сформировать экосистему друг с другом следующим образом: Создавая системы сотрудничества с инфлюенсерами, которые прямо или косвенно продвигают и продают косметику, чтобы потребители и розничные торговцы косметикой получали взаимовыгоду, предоставляя технологии искусственного интеллекта на основе биг даты, которая может использовать VR и AR для покупки косметики, тем самым вознаграждая участников, которые напрямую покупают косметику, позволяя продавцам начислять баллы потребителям и т. д. Linked Operation Transaction"
Обзор
Название криптовалюты
LOTT
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
5,000,000,000
Книга ордеров
0.000001
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(LOTT)

(USDT)

0.000000$0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить LOTT
Продать LOTT
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно -- USDT
ЦенаUSDT
СуммаLOTT
ВсегоUSDT
Доступно -- LOTT
ЦенаUSDT
СуммаLOTT
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...