Kenkado — это приложение для ролевых игр, в котором уже более 3 миллионов пользователей. Игроки стремятся стать сильнейшими бойцами. Эта игра чрезвычайно популярна в Японии, где она сотрудничала со многими бойцами аниме и боевых искусств. KENKA-DO METAVERSE будет игрой NFT, созданной на основе этой игры-приложения и дополненной новыми персонажами и новой обстановкой. KENKA-DO METAVERSE будет игрой NFT «Играй, чтобы заработать», действие которой происходит через 10 лет после мира «Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke», где сражения разворачиваются по всему миру в метавселенной.