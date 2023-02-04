JPEG’d — это новый и революционный протокол кредитования, который позволит держателям NFT получить кредит на свои активы, сохраняя при этом право собственности на них. Протокол полностью децентрализован и управляется держателями токенов нативной платформы. JPEG’d также сформирует несколько синергетических отношений с другими протоколами в DeFi, чтобы увеличить ценность, создаваемую пользователями. JPEG’d разработал творческий механизм страхования, который позволит вкладчикам выкупить свои NFT обратно у DAO в случае ликвидации.