Страстный энтузиаст криптовалют и исследователь блокчейна Джейд Улутуле является движущей силой компании JDinsights. Увлекаясь децентрализованными финансами (DeFi), Джейд создал мощную платформу, позволяющую пользователям без особых усилий отслеживать активность своих адресов в различных протоколах Base и Zkevm polygon. По мере развития JDinsights Джейд с нетерпением ожидает представления новых функций, включая возможности моста и свопа, стремясь предоставить универсальное решение для информирования и максимального использования потенциала постоянно расширяющегося криптовалютного ландшафта.