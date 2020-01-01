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Jadetoken

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JD
Страстный энтузиаст криптовалют и исследователь блокчейна Джейд Улутуле является движущей силой компании JDinsights. Увлекаясь децентрализованными финансами (DeFi), Джейд создал мощную платформу, позволяющую пользователям без особых усилий отслеживать активность своих адресов в различных протоколах Base и Zkevm polygon. По мере развития JDinsights Джейд с нетерпением ожидает представления новых функций, включая возможности моста и свопа, стремясь предоставить универсальное решение для информирования и максимального использования потенциала постоянно расширяющегося криптовалютного ландшафта.
Обзор
Название криптовалюты
JD
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
13,000,000,000
Книга ордеров
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