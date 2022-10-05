Infinity Angel — это игра класса AA, жанр игры — MOBA с горизонтальным экраном, ориентированный на PVP и киберспорт в дополнение к игровому режиму PVE в жанре Endless RPG, с разнообразной системой костюмов, состоящей из более чем 100 комплектов каждого персонажа и миньоны, помимо разнообразия тактик, которые можно комбинировать с пассивными навыками скина/миньона, является изюминкой игры.Любой пользователь от частного лица до бизнеса может легко покупать, продавать и обменивать свои NFT.В прекрасном 3D Infinity Angel графическом мире игроки могут использовать своих ангелов NFT различными способами: от оснащения их мощным оружием или уникальными нарядами в жарких конкурентных битвах друг с другом до получения предметов NFT, которые можно обменивать и продавать в соответствии с критериями P2E.