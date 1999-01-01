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Imagen Network – первая в мире децентрализованная платформа для социальных сетей, полностью основанная на искусственном интеллекте. Она сочетает в себе такие передовые модели, как DALL-E и Stable Diffusion, с технологией блокчейн, позволяя пользователям создавать, настраивать и безопасно управлять цифровым контентом. Разработанная для обеспечения масштабируемости и безопасности, Imagen Network расширяет возможности для творчества, владения контентом и децентрализованного взаимодействия в Web3.

Название криптовалютыIMAGE

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Общее предложение5,000,000,000

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Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеImagen Network – первая в мире децентрализованная платформа для социальных сетей, полностью основанная на искусственном интеллекте. Она сочетает в себе такие передовые модели, как DALL-E и Stable Diffusion, с технологией блокчейн, позволяя пользователям создавать, настраивать и безопасно управлять цифровым контентом. Разработанная для обеспечения масштабируемости и безопасности, Imagen Network расширяет возможности для творчества, владения контентом и децентрализованного взаимодействия в Web3.

Сектор

Соцсети

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