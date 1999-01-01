HENLO

Henlo – мемкоин, созданный The Honey Jar, крупнейшей культовой организации на Berachain. У него нулевая утилитарность, но он глубоко интегрирован в экосистему сети. Это больше, чем просто мемкоин – это культурный пульс новой волны на Berachain. Henlo встроен в революционную модель консенсуса доказательства ликвидности, превращая каждый мем, смех и транзакцию в часть наград за блоки, делая веселье неотъемлемой частью роста экосистемы.

Название криптовалютыHENLO

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBERACHAIN

ВведениеHenlo – мемкоин, созданный The Honey Jar, крупнейшей культовой организации на Berachain. У него нулевая утилитарность, но он глубоко интегрирован в экосистему сети. Это больше, чем просто мемкоин – это культурный пульс новой волны на Berachain. Henlo встроен в революционную модель консенсуса доказательства ликвидности, превращая каждый мем, смех и транзакцию в часть наград за блоки, делая веселье неотъемлемой частью роста экосистемы.

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