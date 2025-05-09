GNESS

Gameness – это суперприложение с инфраструктурой данных на основе ИИ, предлагающее турниры, персонализированный опыт и экосистему лояльности, основанную на инновациях и вовлечении сообщества.

Название криптовалютыGNESS

МестоNo.5387

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение500,000,000

Общее предложение500,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.40314472508478516,2025-05-09

Наименьшая цена0.001614605813718345,2025-05-20

Публичный блокчейнBSC

ВведениеGameness – это суперприложение с инфраструктурой данных на основе ИИ, предлагающее турниры, персонализированный опыт и экосистему лояльности, основанную на инновациях и вовлечении сообщества.

Сектор

Соцсети

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