Grizzly.fi — это агрегатор ликвидности в Binance Smart Chain, который делает DeFi доступным для всех и обеспечивает предсказуемый доход от криптоактивов своих пользователей. Токен Grizzly Honey не имеет максимального количества и чеканится только тогда, когда пользователи используют Grizzly.fi. Таким образом, он обеспечивает устойчивую инфляцию и всегда может вознаграждать своих пользователей. Grizzly.fi стремится стать центром добычи ликвидности и постоянно добавляет новые стратегии для получения прибыли.