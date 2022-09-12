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Grizzly Honey
GHNY/USDT
33.010.00%
$0.00
Макс 24ч
33.01
Мин 24ч
32.74
Объем 24ч (GHNY)
137.15
Сумма за 24ч (USDT)
4.49K
Макс 24ч
33.01
Мин 24ч
32.74
Объем 24ч (GHNY)
137.15
Сумма за 24ч (USDT)
4.49K
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GHNY
Grizzly.fi — это агрегатор ликвидности в Binance Smart Chain, который делает DeFi доступным для всех и обеспечивает предсказуемый доход от криптоактивов своих пользователей. Токен Grizzly Honey не имеет максимального количества и чеканится только тогда, когда пользователи используют Grizzly.fi. Таким образом, он обеспечивает устойчивую инфляцию и всегда может вознаграждать своих пользователей. Grizzly.fi стремится стать центром добычи ликвидности и постоянно добавляет новые стратегии для получения прибыли.
Обзор
Название криптовалюты
GHNY
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
734,508.317
Книга ордеров
0.01
0.01
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10

Цена(USDT)

(GHNY)

(USDT)

33.01$0.00
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