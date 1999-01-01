FUTBOL

0xFútbol – это экосистема нового поколения, предназначенная для 4 миллиардов поклонников футбола во всем мире. Она объединяет игры, реальные активы, DeFi и другие инновации, связанные с футболом, в единую, интегрированную экономику. Благодаря таким продуктам, как MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM и FútbolPad, 0xFútbol меняет отношение болельщиков к спорту, предлагая реальное владение, вознаграждение и участие. Токен $FUTBOL питает всю экосистему, позволяя болельщикам превратиться из пассивных зрителей в активных участников будущего футбола.

Название криптовалютыFUTBOL

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение600,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

Введение0xFútbol – это экосистема нового поколения, предназначенная для 4 миллиардов поклонников футбола во всем мире. Она объединяет игры, реальные активы, DeFi и другие инновации, связанные с футболом, в единую, интегрированную экономику. Благодаря таким продуктам, как MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM и FútbolPad, 0xFútbol меняет отношение болельщиков к спорту, предлагая реальное владение, вознаграждение и участие. Токен $FUTBOL питает всю экосистему, позволяя болельщикам превратиться из пассивных зрителей в активных участников будущего футбола.

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