FLY

Fly Trade объединяет ликвидность от DEX, протоколов DeFi и мостов, чтобы гарантировать лучшие цены по сравнению с ведущими агрегаторами, обеспечивая при этом бесшовный пользовательский интерфейс.

Название криптовалютыFLY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение100,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSONIC

ВведениеFly Trade объединяет ликвидность от DEX, протоколов DeFi и мостов, чтобы гарантировать лучшие цены по сравнению с ведущими агрегаторами, обеспечивая при этом бесшовный пользовательский интерфейс.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.