FLOCK

Федеративное обучение на блокчейне (FLock), которое определяет наши бизнес-цели и вдохновляет название нашего проекта, служит антидотом против чрезмерной зависимости от централизованных систем ИИ и включает в себя протоколы и компании, стремящиеся к трансформации ИИ, инженеров ИИ и розничных пользователей или инвесторов.

Название криптовалютыFLOCK

МестоNo.925

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.91%

Оборотное предложение180,201,365.73458582

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение182,326,651.73458582

Коэффициент обращения0.1802%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.8929593240695551,2025-01-03

Наименьшая цена0.03529084954366033,2025-04-07

Публичный блокчейнBASE

ВведениеФедеративное обучение на блокчейне (FLock), которое определяет наши бизнес-цели и вдохновляет название нашего проекта, служит антидотом против чрезмерной зависимости от централизованных систем ИИ и включает в себя протоколы и компании, стремящиеся к трансформации ИИ, инженеров ИИ и розничных пользователей или инвесторов.

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