FAT

FAT NIGGA SEASON - это мем в хип-хопе и субкультуре чернокожего сообщества.

Название криптовалютыFAT

МестоNo.3193

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение999,907,800.9

Общее предложение999,907,800.9

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.025450175150902074,2025-04-04

Наименьшая цена0.004457046034919715,2025-05-08

Публичный блокчейнSOL

ВведениеFAT NIGGA SEASON - это мем в хип-хопе и субкультуре чернокожего сообщества.

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