ETHF

Ethereumfair (ETHF) — это инновационная публичная блокчейн-система на основе алгоритма Proof of Work (PoW), которая позволяет пользователям использовать вычислительные мощности AI для майнинга PoW, позиционируя ETHF как настоящий "AI-родной токен". Объединяя мем-культуру и передовые технологии AI, Ethereumfair стремится предоставить своим пользователям и разработчикам стабильную, эффективную и децентрализованную блокчейн-экосистему. Благодаря сотрудничеству своих майнеров и сообщества, она обеспечивает улучшенную производительность сети и способствует активному участию сообщества.

Название криптовалютыETHF

МестоNo.4600

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение210,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум20.72892674671695,2022-09-16

Наименьшая цена0.004475860012881291,2024-10-06

Публичный блокчейнDIS

ВведениеEthereumfair (ETHF) — это инновационная публичная блокчейн-система на основе алгоритма Proof of Work (PoW), которая позволяет пользователям использовать вычислительные мощности AI для майнинга PoW, позиционируя ETHF как настоящий "AI-родной токен". Объединяя мем-культуру и передовые технологии AI, Ethereumfair стремится предоставить своим пользователям и разработчикам стабильную, эффективную и децентрализованную блокчейн-экосистему. Благодаря сотрудничеству своих майнеров и сообщества, она обеспечивает улучшенную производительность сети и способствует активному участию сообщества.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.