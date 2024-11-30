EARTHMETA

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

Название криптовалютыEARTHMETA

МестоNo.852

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.01%

Оборотное предложение1,437,539,666.67

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение2,100,000,000

Коэффициент обращения0.6845%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.9930863881137821,2024-11-30

Наименьшая цена0.013193198538408337,2025-04-16

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеEarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
EARTHMETA/USDT
Earthmeta
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (EARTHMETA)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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