Delio (DSP) — это токен управления криптовалютной финансовой экосистемой Delio. Delio (DSP) играет важную роль в услугах криптоактивов Delio Crypto-bank, таких как кошелек с APY, кредитование криптовалюты, кредиты наличными, рынок NFT и управление виртуальными активами, которые вместе называются Delio Services. Это также токен управления протокола Delio, позволяющий держателям влиять и голосовать на будущие решения по развитию. Владелец Delio (DSP) может участвовать в управлении Delio, голосовании, различных мероприятиях по выращиванию урожая и получать выгоду от комиссий за транзакции. Чем больше Delio (DSP) у пользователя, тем больше права голоса будет у пользователя в экосистеме Delio. В дополнение к основным функциям управления в экосистеме, вознаграждения DSP и финансовые продукты, поддерживаемые DSP, находятся в стадии дальнейшей разработки.