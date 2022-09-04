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Delio
DSP/USDT
0.061270.00%
$0.00
Макс 24ч
0.06127
Мин 24ч
0.06127
Объем 24ч (DSP)
682.99
Сумма за 24ч (USDT)
42.30
Макс 24ч
0.06127
Мин 24ч
0.06127
Объем 24ч (DSP)
682.99
Сумма за 24ч (USDT)
42.30
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DSP
Delio (DSP) — это токен управления криптовалютной финансовой экосистемой Delio. Delio (DSP) играет важную роль в услугах криптоактивов Delio Crypto-bank, таких как кошелек с APY, кредитование криптовалюты, кредиты наличными, рынок NFT и управление виртуальными активами, которые вместе называются Delio Services. Это также токен управления протокола Delio, позволяющий держателям влиять и голосовать на будущие решения по развитию. Владелец Delio (DSP) может участвовать в управлении Delio, голосовании, различных мероприятиях по выращиванию урожая и получать выгоду от комиссий за транзакции. Чем больше Delio (DSP) у пользователя, тем больше права голоса будет у пользователя в экосистеме Delio. В дополнение к основным функциям управления в экосистеме, вознаграждения DSP и финансовые продукты, поддерживаемые DSP, находятся в стадии дальнейшей разработки.
Обзор
Название криптовалюты
DSP
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
500,000,000
Книга ордеров
0.00001
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Цена(USDT)

(DSP)

(USDT)

0.06127$0.00
Сделки на рынке
Количество(DSP)
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