mexc
РынкиКупить криптоСпот
В тренде
ФьючерсыФьючерсы M-Day

Торговля

Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент WindowsПросмотреть больше

AIGPT

CRB/USDT
0.07240--
$0.00
Макс 24ч
0.11250
Мин 24ч
0.06505
Объем 24ч (CRB)
4.03M
Сумма 24ч (USDT)
342.46K
Макс 24ч
0.11250
Мин 24ч
0.06505
Объем 24ч (CRB)
4.03M
Сумма 24ч (USDT)
342.46K
График
Информация о токене
Loading..
Базовая
TradingView
Глубина
CRB
AIGPT - это инфраструктура и экосистема искусственного интеллекта, развернутая в сети Arbitrum.
Обзор
Название криптовалюты
CRB
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
80,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(CRB)

(USDT)

0.07240$0.00
Сделки на рынке
Количество()
Цена()
Количество()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер 0.00% / Тейкер 0.00%
В тренде
Купить CRB
Продать CRB
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно -- USDT
ЦенаUSDT
Кол-воCRB
ВсегоUSDT
Доступно -- CRB
ЦенаUSDT
Кол-воCRB
ВсегоUSDT
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера (0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Стоп
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...