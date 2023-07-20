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AIGPT
CRB/USDT
0.07240
--
$
0.00
Макс 24ч
0.11250
Мин 24ч
0.06505
Объем 24ч (CRB)
4.03M
Сумма 24ч (USDT)
342.46K
Макс 24ч
0.11250
Мин 24ч
0.06505
Объем 24ч (CRB)
4.03M
Сумма 24ч (USDT)
342.46K
График
Информация о токене
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Базовая
TradingView
Глубина
CRB
AIGPT - это инфраструктура и экосистема искусственного интеллекта, развернутая в сети Arbitrum.
Обзор
Название криптовалюты
CRB
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
80,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
Цена(USDT)
(CRB)
(USDT)
0.07240
≈
$
0.00
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