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Chronicum
CHRO/USDT
0.0012130.00%
$0.00
Макс 24ч
0.001214
Мин 24ч
0.001197
Объем 24ч (CHRO)
25.67M
Сумма за 24ч (USDT)
30.45K
Обратный отсчет
00:00:00:00
Макс 24ч
0.001214
Мин 24ч
0.001197
Объем 24ч (CHRO)
25.67M
Сумма за 24ч (USDT)
30.45K
Обратный отсчет
00:00:00:00

Напоминание о делистинге

Выбранная вами пара CHRO_USDT теперь скрыта на MEXC. Если какие-либо проблемы, связанные с проектом, не будут эффективно устранены в течение определенного времени, MEXC исключит торговую пару из списка. Пожалуйста, делайте ваши инвестиции осторожно.

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CHRO
Wyndblast — это многопользовательская совместная игра «play-to-earn», построенная на блокчейне Avalanche. Действие игры происходит в Chronica Sola Verse, мистической стране, где игроки могут управлять Wynds (драконами), нанимать всадников, создавать снаряжение, сражаться с врагами (PVE) и соревноваться друг с другом (PVP). Wynds, Riders и прочее оборудование являются активами NFT, принадлежащими игрокам. Мы позиционируем Chronica Sola Verse как постоянно растущую метавселенную, которая позволяет создавать новые игры, дополнения и проекты бок о бок друг с другом. В каждой новой игре будут использоваться одни и те же активы NFT и собственный токен CHRO, причем Wyndblast станет первой игрой, которая будет запущена.
Обзор
Название криптовалюты
CHRO
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
300,000,000
Книга ордеров
0.000001
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0.00001
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Цена(USDT)

(CHRO)

(USDT)

0.001213$0.00
Сделки на рынке
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