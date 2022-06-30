Wyndblast — это многопользовательская совместная игра «play-to-earn», построенная на блокчейне Avalanche. Действие игры происходит в Chronica Sola Verse, мистической стране, где игроки могут управлять Wynds (драконами), нанимать всадников, создавать снаряжение, сражаться с врагами (PVE) и соревноваться друг с другом (PVP). Wynds, Riders и прочее оборудование являются активами NFT, принадлежащими игрокам. Мы позиционируем Chronica Sola Verse как постоянно растущую метавселенную, которая позволяет создавать новые игры, дополнения и проекты бок о бок друг с другом. В каждой новой игре будут использоваться одни и те же активы NFT и собственный токен CHRO, причем Wyndblast станет первой игрой, которая будет запущена.