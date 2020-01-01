CGX

Forkast – это рынок прогнозов для игровой и интернет-культуры, позволяющий пользователям торговать информацией о киберспорте, мемах, стримерах и трендах Web3. Community Gaming обеспечивает соревновательные игры встроенными кошельками, без комиссий и автоматическими выплатами для более чем 50 000 ежемесячных матчей. С 2020 года компания произвела выплаты 20 000+ геймерам и создала 800 000 кошельков. Обе платформы работают на CGX, утилитарном токене для стейкинга, стимулирования ликвидности, доступа к турнирам и участия в рынке прогнозов.

Название криптовалютыCGX

Макс. предложение1,000,000,000

Время выпуска--

Оборотное предложение0

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