BEER2

Вы когда-нибудь мечтали о лучшей версии пива? Более крепком, более пенистом, более совершенном. Просто попробуйте BEER 2.0. Beer 2.0 – это не просто обновление; это приверженность ценностям нашего сообщества и общей идее децентрализованного, приятного и выгодного опыта.

Название криптовалютыBEER2

МестоNo.3341

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение888,888,871,749

Общее предложение8,888,888,888,882

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.000059348719763822,2025-05-29

Наименьшая цена0.00002124900493636,2025-05-28

Публичный блокчейнSOL

ВведениеВы когда-нибудь мечтали о лучшей версии пива? Более крепком, более пенистом, более совершенном. Просто попробуйте BEER 2.0. Beer 2.0 – это не просто обновление; это приверженность ценностям нашего сообщества и общей идее децентрализованного, приятного и выгодного опыта.

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
BEER2/USDT
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Объем 24ч (BEER2)
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Сумма 24ч (USDT)
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Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
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