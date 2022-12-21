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Bajun Network
BAJU/USDT
0.0806-1.10%
$0.00
Макс 24ч
0.1127
Мин 24ч
0.0787
Объем 24ч (BAJU)
471.61K
Сумма за 24ч (USDT)
42.72K
Макс 24ч
0.1127
Мин 24ч
0.0787
Объем 24ч (BAJU)
471.61K
Сумма за 24ч (USDT)
42.72K
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BAJU
Сеть Bajun, которая будет работать на парачейне Kusama, станет Canary Network для Ajuna и будет подпитываться токеном BAJU. Сеть Bajun будет полностью функциональной и будет принимать игры. В основном он будет использоваться для тестирования и внедрения новых функций, сервисов и функций Ajuna. Это обеспечит быстро меняющуюся среду для разработки и тестирования. Сеть Bajun также имеет гораздо более простую стратегию аренды слотов для поддержки небольших игровых студий и даже небольших групп разработчиков игр. Он задуман как творческая среда, которую можно использовать для разработки новых игровых концепций и внедрения новых функций и функций в полнофункциональной сети.
Обзор
Название криптовалюты
BAJU
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
50,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1

Цена(USDT)

(BAJU)

(USDT)

0.0806$0.00
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