Сеть Bajun, которая будет работать на парачейне Kusama, станет Canary Network для Ajuna и будет подпитываться токеном BAJU. Сеть Bajun будет полностью функциональной и будет принимать игры. В основном он будет использоваться для тестирования и внедрения новых функций, сервисов и функций Ajuna. Это обеспечит быстро меняющуюся среду для разработки и тестирования. Сеть Bajun также имеет гораздо более простую стратегию аренды слотов для поддержки небольших игровых студий и даже небольших групп разработчиков игр. Он задуман как творческая среда, которую можно использовать для разработки новых игровых концепций и внедрения новых функций и функций в полнофункциональной сети.