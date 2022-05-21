ANIVERSE — это «платформа метавселенной E2E», которая позволяет пользователям наслаждаться различным контентом, таким как PFP NFT, видео, игры, покупки, Defi, DAO, и получать вознаграждение за свой опыт работы в экосистеме метавселенной ANIVERSE. Благодаря различным данным, полученным в результате участия пользователей, ANIVERSE постоянно предоставляет пользователям высококачественный контент и расширяет нашу экосистему. А метавселенная ANIVERSE предоставляет пользователям вознаграждения, полученные за их участие.