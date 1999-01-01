AIDEV

AI Dev Agent – это платформа без кода, работающая на базе искусственного интеллекта, которая позволяет любому человеку превращать простые идеи в полнофункциональные продукты – от игр и веб-сайтов до приложений и многого другого. Создатели могут мгновенно запустить свои собственные токены в паре с $AIDEVA, создавая независимую экономику и привлекая средства, как стартапы, основанные на Web3.

Название криптовалютыAIDEV

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение400,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеAI Dev Agent – это платформа без кода, работающая на базе искусственного интеллекта, которая позволяет любому человеку превращать простые идеи в полнофункциональные продукты – от игр и веб-сайтов до приложений и многого другого. Создатели могут мгновенно запустить свои собственные токены в паре с $AIDEVA, создавая независимую экономику и привлекая средства, как стартапы, основанные на Web3.

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