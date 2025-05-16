AGT

Alaya AI – это децентрализованная платформа ИИ нового поколения, которая позволяет пользователям владеть своими данными, монетизировать и контролировать их. Созданная с учетом масштабируемости и конфиденциальности пользователей, Alaya стремится изменить то, как данные питают ИИ через Web3.

Название криптовалютыAGT

МестоNo.604

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.43%

Оборотное предложение1,400,000,000

Макс. предложение5,000,000,000

Общее предложение5,000,000,000

Коэффициент обращения0.28%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.03495616103263304,2025-05-22

Наименьшая цена0.011722995293156556,2025-05-16

Публичный блокчейнBSC

ВведениеAlaya AI – это децентрализованная платформа ИИ нового поколения, которая позволяет пользователям владеть своими данными, монетизировать и контролировать их. Созданная с учетом масштабируемости и конфиденциальности пользователей, Alaya стремится изменить то, как данные питают ИИ через Web3.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.