AGNT

Создавайте, владейте и монетизируйте своих ИИ-агентов для игр. iAgent позволяет геймерам обучать своих собственных ИИ-агентов на основе игрового материала с помощью Depin, создавая тем самым новый класс цифровых активов на блокчейне.

Название криптовалютыAGNT

МестоNo.3740

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.0204407079781192,2025-03-23

Наименьшая цена0.003210144566859042,2025-04-20

Публичный блокчейнBASE

ВведениеСоздавайте, владейте и монетизируйте своих ИИ-агентов для игр. iAgent позволяет геймерам обучать своих собственных ИИ-агентов на основе игрового материала с помощью Depin, создавая тем самым новый класс цифровых активов на блокчейне.

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