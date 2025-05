AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

Название криптовалютыAERGO

МестоNo.472

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)12.55%

Оборотное предложение479,999,995.7689212

Макс. предложение500,000,000

Общее предложение500,000,000

Коэффициент обращения0.9599%

Дата выпуска2018-12-18 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.6970735396414783,2025-04-16

Наименьшая цена0.0161023174991,2020-03-13

Публичный блокчейнETH

