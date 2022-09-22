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3air
3AIR/USDT
0.01981+0.45%
$0.00
Макс 24ч
0.01983
Мин 24ч
0.01959
Объем 24ч (3AIR)
6.73M
Сумма за 24ч (USDT)
133.60K
Макс 24ч
0.01983
Мин 24ч
0.01959
Объем 24ч (3AIR)
6.73M
Сумма за 24ч (USDT)
133.60K
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3AIR
3air — первая в мире платформа на основе блокчейна, цель которой — обеспечить широкополосное подключение и финансовую доступность для следующего миллиарда. Используя запатентованную технологию, 3air предоставляет пользователям доступный, высокоскоростной и стабильный широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение и IP-телефонию. После подключения платформа блокчейна 3air позволяет пользователям стать финансово независимыми благодаря легкому доступу к цифровым услугам, управлению идентификацией, платежам, созданию кредитной линии и микрокредитам.
Обзор
Название криптовалюты
3AIR
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
830,000,000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(3AIR)

(USDT)

0.01981$0.00
Сделки на рынке
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