3air — первая в мире платформа на основе блокчейна, цель которой — обеспечить широкополосное подключение и финансовую доступность для следующего миллиарда. Используя запатентованную технологию, 3air предоставляет пользователям доступный, высокоскоростной и стабильный широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение и IP-телефонию. После подключения платформа блокчейна 3air позволяет пользователям стать финансово независимыми благодаря легкому доступу к цифровым услугам, управлению идентификацией, платежам, созданию кредитной линии и микрокредитам.