Informații privind prețul pentru ZTX (ZTX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: Minim 24 h $ 0.0006892 Maxim 24 h $ 0.0007413 Maxim dintotdeauna $ 0.03870653 Cel mai mic preț $ 0.0006892 Modificare de preț (1 oră) -0.07% Modificare de preț (1 zi) +0.56% Modificare de preț (7 zile) -26.61%

Prețul în timp real pentru ZTX (ZTX) este $0.0006964. În ultimele 24 de ore, tokenul ZTX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0006892 și un maxim de $ 0.0007413, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZTX este $ 0.03870653, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.0006892.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZTX s-a modificat cu -0.07% în decursul ultimei ore, cu +0.56% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -26.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZTX (ZTX)

Capitalizare de piață $ 2.93M Volum (24 ore) -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.96M Ofertă află în circulație 4.20B Ofertă totală 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ZTX este $ 2.93M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZTX este 4.20B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.96M.