Informații privind prețul pentru ZORBY (ZORBY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00004207 $ 0.00004207 $ 0.00004207 Minim 24 h $ 0.00004422 $ 0.00004422 $ 0.00004422 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00004207$ 0.00004207 $ 0.00004207 Maxim 24 h $ 0.00004422$ 0.00004422 $ 0.00004422 Maxim dintotdeauna $ 0.00029362$ 0.00029362 $ 0.00029362 Cel mai mic preț $ 0.00003041$ 0.00003041 $ 0.00003041 Modificare de preț (1 oră) -0.31% Modificare de preț (1 zi) -2.33% Modificare de preț (7 zile) -24.02% Modificare de preț (7 zile) -24.02%

Prețul în timp real pentru ZORBY (ZORBY) este $0.00004278. În ultimele 24 de ore, tokenul ZORBY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00004207 și un maxim de $ 0.00004422, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZORBY este $ 0.00029362, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00003041.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZORBY s-a modificat cu -0.31% în decursul ultimei ore, cu -2.33% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -24.02% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZORBY (ZORBY)

Capitalizare de piață $ 42.78K$ 42.78K $ 42.78K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 42.78K$ 42.78K $ 42.78K Ofertă află în circulație 1.00B 1.00B 1.00B Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ZORBY este $ 42.78K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZORBY este 1.00B, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 42.78K.