Informații privind prețul pentru ZooKeeper (ZOO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.39793$ 0.39793 $ 0.39793 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.52% Modificare de preț (1 zi) -1.22% Modificare de preț (7 zile) -6.44% Modificare de preț (7 zile) -6.44%

Prețul în timp real pentru ZooKeeper (ZOO) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ZOO a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZOO este $ 0.39793, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZOO s-a modificat cu -0.52% în decursul ultimei ore, cu -1.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -6.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZooKeeper (ZOO)

Capitalizare de piață $ 211.32K$ 211.32K $ 211.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 218.10K$ 218.10K $ 218.10K Ofertă află în circulație 470.68M 470.68M 470.68M Ofertă totală 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991 485,769,338.4215991

Capitalizarea de piață actuală pentru ZooKeeper este $ 211.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZOO este 470.68M, cu o ofertă totală de 485769338.4215991. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 218.10K.