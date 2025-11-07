BursăDEX+
Prețul în timp real pentru ZoidPay astăzi este 0.0073355 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ZPAY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ZPAY pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru ZoidPay astăzi este 0.0073355 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ZPAY în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ZPAY pe MEXC acum.

Mai multe despre ZPAY

Informații de preț pentru ZPAY

Ce este ZPAY

Pagina oficială pentru ZPAY

Tokenomie pentru ZPAY

Prognoza prețurilor pentru ZPAY

Logo ZoidPay

Preț ZoidPay (ZPAY)

Delistat

Preț în timp real pentru 1 ZPAY în USD:

$0.0073355
-2.50%1D
mexc
Aceste date legate de tokenuri provin de la terți. MEXC acționează exclusiv ca un agregator de informații. Explorează alte tokenuri listate pe piața MEXC Spot!
USD
ZoidPay (ZPAY) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:30:52 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ZoidPay (ZPAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.00710367
Minim 24 h
$ 0.00799371
Maxim 24 h

$ 0.00710367
$ 0.00799371
$ 1.79
$ 0.00057157
+1.75%

-2.57%

+141.78%

+141.78%

Prețul în timp real pentru ZoidPay (ZPAY) este $0.0073355. În ultimele 24 de ore, tokenul ZPAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00710367 și un maxim de $ 0.00799371, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZPAY este $ 1.79, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00057157.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZPAY s-a modificat cu +1.75% în decursul ultimei ore, cu -2.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +141.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZoidPay (ZPAY)

$ 2.88M
--
$ 5.13M
392.00M
700,000,000.0
Capitalizarea de piață actuală pentru ZoidPay este $ 2.88M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZPAY este 392.00M, cu o ofertă totală de 700000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.13M.

Istoric de preț pentru ZoidPay (ZPAY) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru ZoidPay la USD a fost $ -0.000193643883793582.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru ZoidPay la USD a fost $ +0.0117690857.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru ZoidPay la USD a fost $ +0.0411293298.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru ZoidPay la USD a fost $ +0.0064364372930435748.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.000193643883793582-2.57%
30 de zile$ +0.0117690857+160.44%
60 de zile$ +0.0411293298+560.69%
90 de zile$ +0.0064364372930435748+715.91%

Ce este ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă ZoidPay (ZPAY)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru ZoidPay (USD)

Ce valoare va avea ZoidPay (ZPAY) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ZoidPay (ZPAY) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ZoidPay.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ZoidPay!

ZPAY în monede locale

Tokenomie pentru ZoidPay (ZPAY)

Înțelegerea tokenomică a ZoidPay (ZPAY) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ZPAY!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre ZoidPay (ZPAY)

Cât valorează ZoidPay (ZPAY) astăzi?
Prețul pe viu pentru ZPAY în USD este 0.0073355 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ZPAY în USD?
Prețul actual pentru ZPAY la USD este $ 0.0073355. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ZoidPay?
Capitalizarea de piață pentru ZPAY este $ 2.88M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ZPAY?
Ofertă aflată în circulație pentru ZPAY este 392.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ZPAY?
ZPAY a obținut un preț ATH de 1.79 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ZPAY?
ZPAY a avut un preț ATL de 0.00057157 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ZPAY?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ZPAY este -- USD.
Va crește ZPAY în acest an?
ZPAY ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ZPAY pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-07 04:30:52 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru ZoidPay (ZPAY)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

