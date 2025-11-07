Informații privind prețul pentru ZoidPay (ZPAY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00710367 $ 0.00710367 $ 0.00710367 Minim 24 h $ 0.00799371 $ 0.00799371 $ 0.00799371 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00710367$ 0.00710367 $ 0.00710367 Maxim 24 h $ 0.00799371$ 0.00799371 $ 0.00799371 Maxim dintotdeauna $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 Cel mai mic preț $ 0.00057157$ 0.00057157 $ 0.00057157 Modificare de preț (1 oră) +1.75% Modificare de preț (1 zi) -2.57% Modificare de preț (7 zile) +141.78% Modificare de preț (7 zile) +141.78%

Prețul în timp real pentru ZoidPay (ZPAY) este $0.0073355. În ultimele 24 de ore, tokenul ZPAY a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00710367 și un maxim de $ 0.00799371, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZPAY este $ 1.79, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00057157.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZPAY s-a modificat cu +1.75% în decursul ultimei ore, cu -2.57% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +141.78% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZoidPay (ZPAY)

Capitalizare de piață $ 2.88M$ 2.88M $ 2.88M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Ofertă află în circulație 392.00M 392.00M 392.00M Ofertă totală 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ZoidPay este $ 2.88M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZPAY este 392.00M, cu o ofertă totală de 700000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.13M.