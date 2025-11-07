Informații privind prețul pentru ZKFair (ZKF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.02491955$ 0.02491955 $ 0.02491955 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.48% Modificare de preț (1 zi) +10.05% Modificare de preț (7 zile) -14.44% Modificare de preț (7 zile) -14.44%

Prețul în timp real pentru ZKFair (ZKF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ZKF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZKF este $ 0.02491955, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZKF s-a modificat cu -0.48% în decursul ultimei ore, cu +10.05% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.44% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZKFair (ZKF)

Capitalizare de piață $ 231.82K$ 231.82K $ 231.82K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 231.82K$ 231.82K $ 231.82K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ZKFair este $ 231.82K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZKF este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 231.82K.