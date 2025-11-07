Informații privind prețul pentru Zirodelta (ZDLT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.0019538 $ 0.0019538 $ 0.0019538 Minim 24 h $ 0.00230924 $ 0.00230924 $ 0.00230924 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.0019538$ 0.0019538 $ 0.0019538 Maxim 24 h $ 0.00230924$ 0.00230924 $ 0.00230924 Maxim dintotdeauna $ 0.00822159$ 0.00822159 $ 0.00822159 Cel mai mic preț $ 0.00008755$ 0.00008755 $ 0.00008755 Modificare de preț (1 oră) +0.10% Modificare de preț (1 zi) +12.83% Modificare de preț (7 zile) -27.69% Modificare de preț (7 zile) -27.69%

Prețul în timp real pentru Zirodelta (ZDLT) este $0.00226773. În ultimele 24 de ore, tokenul ZDLT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.0019538 și un maxim de $ 0.00230924, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZDLT este $ 0.00822159, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00008755.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZDLT s-a modificat cu +0.10% în decursul ultimei ore, cu +12.83% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.69% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Zirodelta (ZDLT)

Capitalizare de piață $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Ofertă află în circulație 999.91M 999.91M 999.91M Ofertă totală 999,912,657.1277939 999,912,657.1277939 999,912,657.1277939

Capitalizarea de piață actuală pentru Zirodelta este $ 2.27M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZDLT este 999.91M, cu o ofertă totală de 999912657.1277939. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 2.27M.