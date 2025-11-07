Informații privind prețul pentru ZeroTrust (ZERØ) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00685717 $ 0.00685717 $ 0.00685717 Minim 24 h $ 0.00780416 $ 0.00780416 $ 0.00780416 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00685717$ 0.00685717 $ 0.00685717 Maxim 24 h $ 0.00780416$ 0.00780416 $ 0.00780416 Maxim dintotdeauna $ 0.01017111$ 0.01017111 $ 0.01017111 Cel mai mic preț $ 0.00134542$ 0.00134542 $ 0.00134542 Modificare de preț (1 oră) -2.81% Modificare de preț (1 zi) -11.52% Modificare de preț (7 zile) -8.97% Modificare de preț (7 zile) -8.97%

Prețul în timp real pentru ZeroTrust (ZERØ) este $0.00687603. În ultimele 24 de ore, tokenul ZERØ a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00685717 și un maxim de $ 0.00780416, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZERØ este $ 0.01017111, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00134542.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZERØ s-a modificat cu -2.81% în decursul ultimei ore, cu -11.52% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -8.97% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZeroTrust (ZERØ)

Capitalizare de piață $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 6.91M$ 6.91M $ 6.91M Ofertă află în circulație 367.74M 367.74M 367.74M Ofertă totală 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ZeroTrust este $ 2.54M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZERØ este 367.74M, cu o ofertă totală de 1000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 6.91M.