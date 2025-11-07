Informații privind prețul pentru ZeroSwap (ZEE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.65% Modificare de preț (1 zi) -0.99% Modificare de preț (7 zile) -10.80% Modificare de preț (7 zile) -10.80%

Prețul în timp real pentru ZeroSwap (ZEE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul ZEE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZEE este $ 3.24, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZEE s-a modificat cu -0.65% în decursul ultimei ore, cu -0.99% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -10.80% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZeroSwap (ZEE)

Capitalizare de piață $ 24.43K$ 24.43K $ 24.43K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.89K$ 32.89K $ 32.89K Ofertă află în circulație 74.27M 74.27M 74.27M Ofertă totală 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru ZeroSwap este $ 24.43K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZEE este 74.27M, cu o ofertă totală de 100000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.89K.