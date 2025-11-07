Informații privind prețul pentru ZERA (ZERA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01550781 $ 0.01550781 $ 0.01550781 Minim 24 h $ 0.01780921 $ 0.01780921 $ 0.01780921 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01550781$ 0.01550781 $ 0.01550781 Maxim 24 h $ 0.01780921$ 0.01780921 $ 0.01780921 Maxim dintotdeauna $ 0.04713878$ 0.04713878 $ 0.04713878 Cel mai mic preț $ 0.01352042$ 0.01352042 $ 0.01352042 Modificare de preț (1 oră) -2.72% Modificare de preț (1 zi) -9.31% Modificare de preț (7 zile) -14.61% Modificare de preț (7 zile) -14.61%

Prețul în timp real pentru ZERA (ZERA) este $0.01567324. În ultimele 24 de ore, tokenul ZERA a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01550781 și un maxim de $ 0.01780921, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ZERA este $ 0.04713878, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01352042.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ZERA s-a modificat cu -2.72% în decursul ultimei ore, cu -9.31% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -14.61% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ZERA (ZERA)

Capitalizare de piață $ 15.67M$ 15.67M $ 15.67M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 15.67M$ 15.67M $ 15.67M Ofertă află în circulație 999.37M 999.37M 999.37M Ofertă totală 999,374,664.1305952 999,374,664.1305952 999,374,664.1305952

Capitalizarea de piață actuală pentru ZERA este $ 15.67M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru ZERA este 999.37M, cu o ofertă totală de 999374664.1305952. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 15.67M.