Informații privind prețul pentru YUUKI (YUUKI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00176146 $ 0.00176146 $ 0.00176146 Minim 24 h $ 0.00186495 $ 0.00186495 $ 0.00186495 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00176146$ 0.00176146 $ 0.00176146 Maxim 24 h $ 0.00186495$ 0.00186495 $ 0.00186495 Maxim dintotdeauna $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Cel mai mic preț $ 0.00172082$ 0.00172082 $ 0.00172082 Modificare de preț (1 oră) -0.49% Modificare de preț (1 zi) -3.34% Modificare de preț (7 zile) -12.94% Modificare de preț (7 zile) -12.94%

Prețul în timp real pentru YUUKI (YUUKI) este $0.00179181. În ultimele 24 de ore, tokenul YUUKI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00176146 și un maxim de $ 0.00186495, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YUUKI este $ 0.03770389, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00172082.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YUUKI s-a modificat cu -0.49% în decursul ultimei ore, cu -3.34% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -12.94% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YUUKI (YUUKI)

Capitalizare de piață $ 37.63K$ 37.63K $ 37.63K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 37.63K$ 37.63K $ 37.63K Ofertă află în circulație 21.00M 21.00M 21.00M Ofertă totală 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru YUUKI este $ 37.63K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YUUKI este 21.00M, cu o ofertă totală de 21000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 37.63K.