Informații privind prețul pentru YULI (YULI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00367269$ 0.00367269 $ 0.00367269 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -1.56% Modificare de preț (1 zi) +28.48% Modificare de preț (7 zile) -9.19% Modificare de preț (7 zile) -9.19%

Prețul în timp real pentru YULI (YULI) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul YULI a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YULI este $ 0.00367269, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YULI s-a modificat cu -1.56% în decursul ultimei ore, cu +28.48% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -9.19% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YULI (YULI)

Capitalizare de piață $ 538.00K$ 538.00K $ 538.00K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 538.00K$ 538.00K $ 538.00K Ofertă află în circulație 8.00B 8.00B 8.00B Ofertă totală 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru YULI este $ 538.00K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YULI este 8.00B, cu o ofertă totală de 8000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 538.00K.