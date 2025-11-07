Informații privind prețul pentru Yucky (YUCKY) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -4.76% Modificare de preț (7 zile) -27.63% Modificare de preț (7 zile) -27.63%

Prețul în timp real pentru Yucky (YUCKY) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul YUCKY a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YUCKY este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YUCKY s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -4.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -27.63% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Yucky (YUCKY)

Capitalizare de piață $ 26.34K$ 26.34K $ 26.34K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 26.34K$ 26.34K $ 26.34K Ofertă află în circulație 999.95M 999.95M 999.95M Ofertă totală 999,954,465.137938 999,954,465.137938 999,954,465.137938

Capitalizarea de piață actuală pentru Yucky este $ 26.34K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YUCKY este 999.95M, cu o ofertă totală de 999954465.137938. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 26.34K.