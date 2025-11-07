Informații privind prețul pentru Yourself (YOURSELF) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0.00146841$ 0.00146841 $ 0.00146841 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -0.14% Modificare de preț (1 zi) -40.30% Modificare de preț (7 zile) -59.88% Modificare de preț (7 zile) -59.88%

Prețul în timp real pentru Yourself (YOURSELF) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul YOURSELF a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YOURSELF este $ 0.00146841, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YOURSELF s-a modificat cu -0.14% în decursul ultimei ore, cu -40.30% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -59.88% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Yourself (YOURSELF)

Capitalizare de piață $ 135.06K$ 135.06K $ 135.06K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 135.06K$ 135.06K $ 135.06K Ofertă află în circulație 999.44M 999.44M 999.44M Ofertă totală 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173 999,443,622.1493173

Capitalizarea de piață actuală pentru Yourself este $ 135.06K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YOURSELF este 999.44M, cu o ofertă totală de 999443622.1493173. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 135.06K.