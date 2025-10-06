Informații privind prețul pentru ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.027$ 1.027 $ 1.027 Cel mai mic preț $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) +0.51% Modificare de preț (7 zile) +0.51%

Prețul în timp real pentru ynUSD Max (YNUSDX) este $1.026. În ultimele 24 de ore, tokenul YNUSDX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YNUSDX este $ 1.027, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.997125.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YNUSDX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ynUSD Max (YNUSDX)

Capitalizare de piață $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 89.65K$ 89.65K $ 89.65K Ofertă află în circulație 87.42K 87.42K 87.42K Ofertă totală 87,421.65687268265 87,421.65687268265 87,421.65687268265

Capitalizarea de piață actuală pentru ynUSD Max este $ 89.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YNUSDX este 87.42K, cu o ofertă totală de 87421.65687268265. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 89.65K.