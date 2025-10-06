Prețul în timp real pentru ynUSD Max astăzi este 1.026 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru YNUSDX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru YNUSDX pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru ynUSD Max astăzi este 1.026 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru YNUSDX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru YNUSDX pe MEXC acum.

$1.026
0.00%1D
ynUSD Max (YNUSDX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:55:51 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0
Minim 24 h
$ 0
Maxim 24 h

$ 0
$ 0
$ 1.027
$ 0.997125
+0.51%

+0.51%

Prețul în timp real pentru ynUSD Max (YNUSDX) este $1.026. În ultimele 24 de ore, tokenul YNUSDX a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YNUSDX este $ 1.027, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.997125.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YNUSDX s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu +0.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ynUSD Max (YNUSDX)

$ 89.65K
--
$ 89.65K
87.42K
87,421.65687268265
Capitalizarea de piață actuală pentru ynUSD Max este $ 89.65K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YNUSDX este 87.42K, cu o ofertă totală de 87421.65687268265. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 89.65K.

Istoric de preț pentru ynUSD Max (YNUSDX) USD

În cursul zilei de astăzi, modificarea de preț pentru ynUSD Max la USD a fost $ 0.
În ultimele 30 de zile, modificarea de preț pentru ynUSD Max la USD a fost $ +0.0135474066.
În ultimele 60 de zile, modificarea de preț pentru ynUSD Max la USD a fost $ +0.0268707348.
În ultimele 90 de zile, modificarea de preț pentru ynUSD Max la USD a fost $ 0.

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ 0--
30 de zile$ +0.0135474066+1.32%
60 de zile$ +0.0268707348+2.62%
90 de zile$ 0--

Ce este ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC este cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede, în care au încredere peste 10 milioane de utilizatori din întreaga lume. Este renumită ca fiind bursa cu cea mai largă selecție de tokenuri, cele mai rapide listări de tokenuri și cele mai mici comisioane de tranzacționare de pe piață. Alătură-te acum MEXC pentru a experimenta lichiditate de nivel înalt și cele mai competitive comisioane de pe piață!

Resursă ynUSD Max (YNUSDX)

Pagină de internet oficială

Predicție de preț pentru ynUSD Max (USD)

Ce valoare va avea ynUSD Max (YNUSDX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ynUSD Max (YNUSDX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ynUSD Max.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ynUSD Max!

YNUSDX în monede locale

Tokenomie pentru ynUSD Max (YNUSDX)

Înțelegerea tokenomică a ynUSD Max (YNUSDX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru YNUSDX!

Oamenii întreabă și: Alte întrebări despre ynUSD Max (YNUSDX)

Cât valorează ynUSD Max (YNUSDX) astăzi?
Prețul pe viu pentru YNUSDX în USD este 1.026 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru YNUSDX în USD?
Prețul actual pentru YNUSDX la USD este $ 1.026. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ynUSD Max?
Capitalizarea de piață pentru YNUSDX este $ 89.65K USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru YNUSDX?
Ofertă aflată în circulație pentru YNUSDX este 87.42K USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru YNUSDX?
YNUSDX a obținut un preț ATH de 1.027 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru YNUSDX?
YNUSDX a avut un preț ATL de 0.997125 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru YNUSDX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru YNUSDX este -- USD.
Va crește YNUSDX în acest an?
YNUSDX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru YNUSDX pentru o analiză mai aprofundată.
