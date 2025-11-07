Informații privind prețul pentru YLDS (YLDS) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Cel mai mic preț $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -- Modificare de preț (7 zile) 0.00% Modificare de preț (7 zile) 0.00%

Prețul în timp real pentru YLDS (YLDS) este $0.999962. În ultimele 24 de ore, tokenul YLDS a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YLDS este $ 1.0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.999943.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YLDS s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -- în decursul ultimelor 24 de ore și cu 0.00% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YLDS (YLDS)

Capitalizare de piață $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Ofertă află în circulație 3.42M 3.42M 3.42M Ofertă totală 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

Capitalizarea de piață actuală pentru YLDS este $ 3.42M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YLDS este 3.42M, cu o ofertă totală de 3416159.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 3.42M.