Informații privind prețul pentru YAPE (YAPE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00575434 $ 0.00575434 $ 0.00575434 Minim 24 h $ 0.00603625 $ 0.00603625 $ 0.00603625 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00575434$ 0.00575434 $ 0.00575434 Maxim 24 h $ 0.00603625$ 0.00603625 $ 0.00603625 Maxim dintotdeauna $ 0.087726$ 0.087726 $ 0.087726 Cel mai mic preț $ 0.00564596$ 0.00564596 $ 0.00564596 Modificare de preț (1 oră) -0.04% Modificare de preț (1 zi) -1.66% Modificare de preț (7 zile) -16.95% Modificare de preț (7 zile) -16.95%

Prețul în timp real pentru YAPE (YAPE) este $0.00588691. În ultimele 24 de ore, tokenul YAPE a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00575434 și un maxim de $ 0.00603625, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru YAPE este $ 0.087726, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00564596.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, YAPE s-a modificat cu -0.04% în decursul ultimei ore, cu -1.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.95% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YAPE (YAPE)

Capitalizare de piață $ 110.86K$ 110.86K $ 110.86K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 110.86K$ 110.86K $ 110.86K Ofertă află în circulație 18.85M 18.85M 18.85M Ofertă totală 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556 18,845,271.61203556

Capitalizarea de piață actuală pentru YAPE este $ 110.86K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru YAPE este 18.85M, cu o ofertă totală de 18845271.61203556. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 110.86K.