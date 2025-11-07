Informații privind prețul pentru YAKUZAI (VYBE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) -2.14% Modificare de preț (7 zile) -22.39% Modificare de preț (7 zile) -22.39%

Prețul în timp real pentru YAKUZAI (VYBE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul VYBE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru VYBE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, VYBE s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu -2.14% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -22.39% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața YAKUZAI (VYBE)

Capitalizare de piață $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Ofertă află în circulație 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ofertă totală 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Capitalizarea de piață actuală pentru YAKUZAI este $ 32.15K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru VYBE este 1000.00M, cu o ofertă totală de 999998487.6229811. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.15K.