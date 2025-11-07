Informații privind prețul pentru XVGOPT (XVGOPT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00000274 $ 0.00000274 $ 0.00000274 Minim 24 h $ 0.00000276 $ 0.00000276 $ 0.00000276 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00000274$ 0.00000274 $ 0.00000274 Maxim 24 h $ 0.00000276$ 0.00000276 $ 0.00000276 Maxim dintotdeauna $ 0.00000799$ 0.00000799 $ 0.00000799 Cel mai mic preț $ 0.00000235$ 0.00000235 $ 0.00000235 Modificare de preț (1 oră) -- Modificare de preț (1 zi) +0.94% Modificare de preț (7 zile) -5.83% Modificare de preț (7 zile) -5.83%

Prețul în timp real pentru XVGOPT (XVGOPT) este $0.00000276. În ultimele 24 de ore, tokenul XVGOPT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00000274 și un maxim de $ 0.00000276, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XVGOPT este $ 0.00000799, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00000235.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XVGOPT s-a modificat cu -- în decursul ultimei ore, cu +0.94% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -5.83% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XVGOPT (XVGOPT)

Capitalizare de piață $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru XVGOPT este $ 27.64K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XVGOPT este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 27.64K.