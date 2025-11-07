Informații privind prețul pentru XVGBASE (XVGBASE) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.32% Modificare de preț (1 zi) -0.24% Modificare de preț (7 zile) +6.06% Modificare de preț (7 zile) +6.06%

Prețul în timp real pentru XVGBASE (XVGBASE) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XVGBASE a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XVGBASE este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XVGBASE s-a modificat cu +0.32% în decursul ultimei ore, cu -0.24% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +6.06% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XVGBASE (XVGBASE)

Capitalizare de piață $ 447.30K$ 447.30K $ 447.30K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 447.30K$ 447.30K $ 447.30K Ofertă află în circulație 9.95B 9.95B 9.95B Ofertă totală 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Capitalizarea de piață actuală pentru XVGBASE este $ 447.30K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XVGBASE este 9.95B, cu o ofertă totală de 9948999999.41134. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 447.30K.