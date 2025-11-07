Informații privind prețul pentru XVGAVA (XVGAVA) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0 $ 0 $ 0 Minim 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim 24 h $ 0$ 0 $ 0 Maxim dintotdeauna $ 0$ 0 $ 0 Cel mai mic preț $ 0$ 0 $ 0 Modificare de preț (1 oră) +0.29% Modificare de preț (1 zi) -1.19% Modificare de preț (7 zile) -17.90% Modificare de preț (7 zile) -17.90%

Prețul în timp real pentru XVGAVA (XVGAVA) este --. În ultimele 24 de ore, tokenul XVGAVA a fost tranzacționat între un minim de $ 0 și un maxim de $ 0, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XVGAVA este $ 0, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XVGAVA s-a modificat cu +0.29% în decursul ultimei ore, cu -1.19% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -17.90% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XVGAVA (XVGAVA)

Capitalizare de piață $ 32.60K$ 32.60K $ 32.60K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 32.60K$ 32.60K $ 32.60K Ofertă află în circulație 10.00B 10.00B 10.00B Ofertă totală 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Capitalizarea de piață actuală pentru XVGAVA este $ 32.60K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XVGAVA este 10.00B, cu o ofertă totală de 10000000000.0. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 32.60K.