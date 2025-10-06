Informații privind prețul pentru XSilo (XSILO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.02371945 $ 0.02371945 $ 0.02371945 Minim 24 h $ 0.02702967 $ 0.02702967 $ 0.02702967 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.02371945$ 0.02371945 $ 0.02371945 Maxim 24 h $ 0.02702967$ 0.02702967 $ 0.02702967 Maxim dintotdeauna $ 0.067242$ 0.067242 $ 0.067242 Cel mai mic preț $ 0.02228417$ 0.02228417 $ 0.02228417 Modificare de preț (1 oră) -0.47% Modificare de preț (1 zi) +6.22% Modificare de preț (7 zile) +1.40% Modificare de preț (7 zile) +1.40%

Prețul în timp real pentru XSilo (XSILO) este $0.02524521. În ultimele 24 de ore, tokenul XSILO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.02371945 și un maxim de $ 0.02702967, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XSILO este $ 0.067242, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.02228417.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XSILO s-a modificat cu -0.47% în decursul ultimei ore, cu +6.22% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +1.40% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XSilo (XSILO)

Capitalizare de piață $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 5.17M$ 5.17M $ 5.17M Ofertă află în circulație 204.73M 204.73M 204.73M Ofertă totală 204,734,537.181034 204,734,537.181034 204,734,537.181034

Capitalizarea de piață actuală pentru XSilo este $ 5.17M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XSILO este 204.73M, cu o ofertă totală de 204734537.181034. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 5.17M.