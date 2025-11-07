Informații privind prețul pentru Xpanse (HZN) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00194829 $ 0.00194829 $ 0.00194829 Minim 24 h $ 0.00201137 $ 0.00201137 $ 0.00201137 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00194829$ 0.00194829 $ 0.00194829 Maxim 24 h $ 0.00201137$ 0.00201137 $ 0.00201137 Maxim dintotdeauna $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 Cel mai mic preț $ 0.00168822$ 0.00168822 $ 0.00168822 Modificare de preț (1 oră) -0.25% Modificare de preț (1 zi) -0.66% Modificare de preț (7 zile) -16.51% Modificare de preț (7 zile) -16.51%

Prețul în timp real pentru Xpanse (HZN) este $0.00199188. În ultimele 24 de ore, tokenul HZN a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00194829 și un maxim de $ 0.00201137, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru HZN este $ 1.62, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00168822.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, HZN s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu -0.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -16.51% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Xpanse (HZN)

Capitalizare de piață $ 376.24K$ 376.24K $ 376.24K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 516.32K$ 516.32K $ 516.32K Ofertă află în circulație 188.88M 188.88M 188.88M Ofertă totală 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291 259,212,710.4218291

Capitalizarea de piață actuală pentru Xpanse este $ 376.24K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru HZN este 188.88M, cu o ofertă totală de 259212710.4218291. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 516.32K.