Informații privind prețul pentru XOXNO (XOXNO) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.01549124 $ 0.01549124 $ 0.01549124 Minim 24 h $ 0.01652211 $ 0.01652211 $ 0.01652211 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.01549124$ 0.01549124 $ 0.01549124 Maxim 24 h $ 0.01652211$ 0.01652211 $ 0.01652211 Maxim dintotdeauna $ 0.291313$ 0.291313 $ 0.291313 Cel mai mic preț $ 0.01518844$ 0.01518844 $ 0.01518844 Modificare de preț (1 oră) +1.67% Modificare de preț (1 zi) -2.53% Modificare de preț (7 zile) -4.82% Modificare de preț (7 zile) -4.82%

Prețul în timp real pentru XOXNO (XOXNO) este $0.01601924. În ultimele 24 de ore, tokenul XOXNO a fost tranzacționat între un minim de $ 0.01549124 și un maxim de $ 0.01652211, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru XOXNO este $ 0.291313, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.01518844.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, XOXNO s-a modificat cu +1.67% în decursul ultimei ore, cu -2.53% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -4.82% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața XOXNO (XOXNO)

Capitalizare de piață $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Ofertă află în circulație 66.01M 66.01M 66.01M Ofertă totală 99,962,135.8164692 99,962,135.8164692 99,962,135.8164692

Capitalizarea de piață actuală pentru XOXNO este $ 1.04M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru XOXNO este 66.01M, cu o ofertă totală de 99962135.8164692. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 1.58M.